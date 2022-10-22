Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергию

Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергию

Сегодня 17:01
просмотров

В Днепре будут бороться с предпринимателями, нарушающими режим экономии электроэнергии.

Новости Днепра про Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергию

Об этом заммэра Днепра Михаил Лысенко рассказал в эфире 11 телеканала.

По его словам, в настоящее время горсовет проинформировал предпринимателей о необходимости экономии электроэнергии. Проверки только начались, а уже нашли первых нарушителей. Однако пока обошлись предупреждением.

«Согласно правилам, которые мы приняли, предприниматели должны с 17.00 часа исключать вывески, информационные таблички на фасадах, подсветку и т.п. Следить за соблюдением этого будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета. Если будет нарушение, то в одностороннем порядке будет расторгнуто соглашение между субъектами предпринимательства и горсоветом. Вывески будут демонтированы. Злостным нарушителям ДТЭК выключит электроэнергию», – рассказал Михаил Лысенко.

Он отметил, что нескольким предпринимателям выдали предписания, и они пообещали больше так не поступать. А если нарушат во второй раз – наказание будет строже.

Напомним, в Кривом Роге с нарушителями борются более кардинально. В первый же день тотальной экономии, местные патрули нашли 70 предприятий, не соблюдавших режим экономии. Всем их выключили свет.

Напомним, для экономии электроэнергии в Днепре изменился график уличного освещения.

Читайте также:

Новости Днепра про Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергиюУкраїнська Новости Днепра про Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергиюРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на трамвайном пути нашли человеческие конечности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:08
    В Днепре на трамвайном пути нашли человеческие конечности

    Жуткую находку заметили на улице Маяковского в Новокодацком районе Днепра.

    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять
    Новости Днепра
    Сегодня 14:13
    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

    В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали…

    Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:34
    Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

    Вблизи Днепра расположен живописный карьер.

    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:43
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре

    Тело нашли правоохранители.

    Последние новости

    В Днепре на трамвайном пути нашли человеческие конечности
    В Днепре на трамвайном пути нашли человеческие конечности

    Жуткую находку заметили на улице Маяковского в Новокодацком районе Днепра.

    Сегодня 16:08
    просмотров
    Большой город на Днепропетровщине полностью остался без воды
    Большой город на Днепропетровщине полностью остался без воды

    По всему Новомосковску отсутствует вода.

    Сегодня 15:13
    просмотров
    Жители Кривого Рога за 15 тысяч долларов помогали призывникам уехать из Украины
    Жители Кривого Рога за 15 тысяч долларов помогали призывникам уехать из Украины

    Очередну схему раскрыли правоохранители.

    Сегодня 14:55
    просмотров
    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять
    В Днепре мужчины воровали гуманитарку, которую должны были охранять

    В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали продукты и вещи.

    Сегодня 14:13
    просмотров
    Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)
    Мини гранд-каньон вблизи Днепра: как осенью выглядит уникальная каменоломня (ФОТО)

    Вблизи Днепра расположен живописный карьер.

    Сегодня 13:34
    просмотров
    Из-за отключения света часть Криворожья без воды, — Вилкул
    Из-за отключения света часть Криворожья без воды, — Вилкул

    Из-за веерных отключений света часть Кривого Рога и района без света. Пропала и вода.

    Сегодня 12:44
    просмотров
    Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет
    Массовый удар по Украине: за 3 часа воздушные силы сбили 18 ракет

    Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами.

    Сегодня 12:08
    0
    просмотров
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре
    Нашли мертвым пропавшего мужчину, которого искали две недели в Днепре

    Тело нашли правоохранители.

    Сегодня 11:43
    0
    просмотров
    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы
    Официально: где в Днепре и области отключили свет для стабилизации энергосистемы

    ДТЭК опубликовал перечень районов, где уже отключили свет для стабилизации энергосистемы. Ранее об исчезновении электроэнергии сообщали жители некоторых районов Днепра.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    В Днепре и области 22 октября начали отключать свет: где уже есть проблемы
    В Днепре и области 22 октября начали отключать свет: где уже есть проблемы

    В Днепропетровской области начались отключения света.

    Сегодня 10:26
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх