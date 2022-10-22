Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергию

В Днепре будут бороться с предпринимателями, нарушающими режим экономии электроэнергии.

Об этом заммэра Днепра Михаил Лысенко рассказал в эфире 11 телеканала.

По его словам, в настоящее время горсовет проинформировал предпринимателей о необходимости экономии электроэнергии. Проверки только начались, а уже нашли первых нарушителей. Однако пока обошлись предупреждением.

«Согласно правилам, которые мы приняли, предприниматели должны с 17.00 часа исключать вывески, информационные таблички на фасадах, подсветку и т.п. Следить за соблюдением этого будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета. Если будет нарушение, то в одностороннем порядке будет расторгнуто соглашение между субъектами предпринимательства и горсоветом. Вывески будут демонтированы. Злостным нарушителям ДТЭК выключит электроэнергию», – рассказал Михаил Лысенко.

Он отметил, что нескольким предпринимателям выдали предписания, и они пообещали больше так не поступать. А если нарушат во второй раз – наказание будет строже.

Напомним, в Кривом Роге с нарушителями борются более кардинально. В первый же день тотальной экономии, местные патрули нашли 70 предприятий, не соблюдавших режим экономии. Всем их выключили свет.

Напомним, для экономии электроэнергии в Днепре изменился график уличного освещения.

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