Заммера Днепра рассказал, как наказывают тех, кто не экономит электроэнергию

Об этом заммэра Днепра Михаил Лысенко рассказал в эфире 11 телеканала.
По его словам, в настоящее время горсовет проинформировал предпринимателей о необходимости экономии электроэнергии. Проверки только начались, а уже нашли первых нарушителей. Однако пока обошлись предупреждением.
«Согласно правилам, которые мы приняли, предприниматели должны с 17.00 часа исключать вывески, информационные таблички на фасадах, подсветку и т.п. Следить за соблюдением этого будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета. Если будет нарушение, то в одностороннем порядке будет расторгнуто соглашение между субъектами предпринимательства и горсоветом. Вывески будут демонтированы. Злостным нарушителям ДТЭК выключит электроэнергию», – рассказал Михаил Лысенко.
Он отметил, что нескольким предпринимателям выдали предписания, и они пообещали больше так не поступать. А если нарушат во второй раз – наказание будет строже.
Напомним, в Кривом Роге с нарушителями борются более кардинально. В первый же день тотальной экономии, местные патрули нашли 70 предприятий, не соблюдавших режим экономии. Всем их выключили свет.
Напомним, для экономии электроэнергии в Днепре изменился график уличного освещения.
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