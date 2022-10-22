Заммера Дніпра розповів, як карають тих, хто не економить електроенергію

У Дніпрі боротимуться з підприємцями, які порушують режим економії електроенергії.

Про це заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розповів в ефірі 11 телеканалу.

За його словами, наразі міськрада проінформувала підприємців про необхідність економії електроенергії. Перевірки тільки почалися, а вже знайшли перших порушників. Проте поки що обійшлися попередженням.

«Згідно з правилами, які ми прийняли, підприємці повинні з 17.00 години виключати вивіски, інформаційні таблички на фасадах, підсвітку і т. ін. Слідкувати за дотриманням цього буде інспекція по благоустрою Дніпровської міськради. Якщо буде порушення, то в односторонньому порядку буде розірвана угода між суб’єктами підприємництва і міськрадою. Вивіски будуть демонтовані. Злісним порушникам ДТЕК вимкне електроенергію», – розповів Михайло Лисенко.

Він зазначив, що декільком підприємцям видали приписи, і вони пообіцяли більше так не робити. А якщо порушать вдруге – покарання буде суворішим.

Нагадаємо, у Кривому Розі з порушниками борються більш кардинально. У перший же день тотальної економії, місцеві патрулі знайшли 70 підприємств, які не дотримувалися режиму економію. Усім їх вимкнули світло.

Нагадаємо, задля економії електроенергії у Дніпрі змінився графік вуличного освітлення.

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