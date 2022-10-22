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Знайшли мертвим зниклого чоловіка, якого шукали два тижні в Дніпрі

Сьогодні 11:43
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Тіло виявили правоохоронці.

Новости Днепра про Знайшли мертвим зниклого чоловіка, якого шукали два тижні в Дніпрі

Олександр зник ще 7 жовтня. Він пішов із дому в Підгородному та перестав виходити на зв’язок. Два тижні його розшукували рідні та правоохоронці. 

21 жовтня правоохоронці знайшли тіло 34-річного чоловіка, повідомляє Інформатор. Зазначається, що його виявили повішеним. Попередньо відомо, що Олександр раніше скоював спроби самогубства. Причини смерті встановлять слідчі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зникнення 34-річного Олександра Товстика. Чоловіка розшукували рідні та поліція. 

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Новости Днепра про Знайшли мертвим зниклого чоловіка, якого шукали два тижні в ДніпріУкраїнська

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