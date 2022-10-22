Знайшли мертвим зниклого чоловіка, якого шукали два тижні в Дніпрі

Тіло виявили правоохоронці.

Олександр зник ще 7 жовтня. Він пішов із дому в Підгородному та перестав виходити на зв’язок. Два тижні його розшукували рідні та правоохоронці.

21 жовтня правоохоронці знайшли тіло 34-річного чоловіка, повідомляє Інформатор. Зазначається, що його виявили повішеним. Попередньо відомо, що Олександр раніше скоював спроби самогубства. Причини смерті встановлять слідчі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зникнення 34-річного Олександра Товстика. Чоловіка розшукували рідні та поліція.

Читайте також:

Українська

Автор: