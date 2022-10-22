У Дніпрі чоловіки крали гуманітарку, яку мали охороняти

У Дніпрі сторожі одного із підприємств, де зберігали гуманітарку, крали продукти та речі.

Про це повідомляють в телеграм-каналі “Дніпро Оперативий. Війна”.

За словами свідків, двоє чоловіків сторожували склади з гуманітаркою, яку збирали в приміщеннях одного з садових товариств. Як виявилося, вони замість того, щоб охороняти товари, крали їх самі.

Їх спіймали на цьому, і в якості покарання прив’язали до стовпа. Правоохоронці приїхавши на виклик, побачили двох чоловіків, примотаних скотчем до дерева.

Зазначимо, що хоча чоловіки вчинили недобре, але ніхто не заслуговує того, щоб над ним знущалися та примотували до дерева. Варто вирішувати такі питання з правоохоронцями, які оцінять вчинок злодія по закону.

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