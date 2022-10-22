У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки

Зранку 22 жовтня, на трамвайній колії по вулиці Маяковського у Дніпрі знайшли людську руку та ногу, про це пише Інформатор. На місці події працюють правоохоронці. Вони обстежують прилеглі території.
Кому належать частини тіла та як кінцівки тут опинилися – з’ясують поліціянти.
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