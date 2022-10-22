У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки

Моторошну знахідку помітили на вулиці Маяковського в Новокодацькому районі Дніпра.

Зранку 22 жовтня, на трамвайній колії по вулиці Маяковського у Дніпрі знайшли людську руку та ногу, про це пише Інформатор. На місці події працюють правоохоронці. Вони обстежують прилеглі території.

Кому належать частини тіла та як кінцівки тут опинилися – з’ясують поліціянти.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: