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У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки

Сьогодні 16:08
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Моторошну знахідку помітили на вулиці Маяковського в Новокодацькому районі Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі на трамвайній колії знайшли людські кінцівки

 

Зранку 22 жовтня, на трамвайній колії по вулиці Маяковського у Дніпрі знайшли людську руку та ногу, про це пише Інформатор. На місці події працюють правоохоронці. Вони обстежують прилеглі території.

Кому належать частини тіла та як кінцівки тут опинилися – з’ясують поліціянти.

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