Коли в Дніпрі планують ввімкнути опалення

У Дніпрі вже готові дати опалення.

Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Зазначається, що у Дніпрі вже закінчили всі підготовчі процеси до початку опалювального сезону. У місті модернували котельні та провели капремонти. За словами начальника теплової дільниці, ці зміни допоможуть економити тепло.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті вже готові ввімкнути тепло, але опалювальний сезон почнуть на початку листопада.

Ми сподіваємося, що температурний режим, погода, дозволять стартувати опалювальному сезону на початку листопада. Тому що це дуже великі гроші – для бюджету громади і кожної родини, – сказав мер Дніпра.

Крім того, він також закликав мешканців стежити, щоб після старту подання тепла вікна і двері в під’їздах були зачинені. Це дозволить суттєво заощаджувати тепло.

Нагадаємо, 20 жовтня місцева влада закликає економити електроенергію, через недавні обстріли ТЕЦ в Україні.

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