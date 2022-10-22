В Днепре на трамвайном пути нашли человеческие конечности

Жуткую находку заметили на улице Маяковского в Новокодацком районе Днепра.

Утром 22 октября на трамвайных путях по улице Маяковского в Днепре нашли человеческую руку и ногу, об этом пишет Информатор. На месте происшествия работают правоохранители. Они обследуют близлежащие территории.

Кому принадлежат части тела и как конечности здесь оказались – выяснят полицейские.

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