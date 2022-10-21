У Дніпрі знову зміниться графік роботи вуличного освітлення: подробиці

Так, у Дніпрі скоротили час роботи вуличного освітлення – до 20.00. Але із сьогоднішнього дня, 21 жовтня, світло на вулицях міста буде вимикатися о 19:00.
Про це повідомив Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.
Дніпро продовжує підтримувати загальнодержавну програму енергозбереження. Вуличне освітлення вимикатимуть о 19:00, також буде змінено графік руху міського громадського електротранспорту. Усі ці заходи дають суттєвий результат та економію, – сказав він.
Зазначимо, освітлення на мостах будуть вимикати о 24:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі підприємцям, які порушать режим економії електроенергії, відключатимуть світло.
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