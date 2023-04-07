Залезли на кресты: в Днепре подростки устроили фотосессию на кладбище

По словам горожан, три девушки-подростки устроили фотосессию на местном кладбище. Об этом сообщают в телеграмм-канале «ХДнепр».
Девушки пришли на кладбище, чтобы «повеселиться». Они взобрались на надгробия и кресты, и снимали это все на видео. Горожане возмущены этим случаем и просят родителей поговорить со своими детьми и объяснить, что такое поведение это не круто.
Напомним, вчера в Днепре задержали батюшку местного храма УПЦ МП, который развращал родных дочерей. Священник, оставаясь наедине с девушками, совершал в отношении них развратные действия. Подростки рассказали об этом своему старшему брату, которы сообщил об этом полиции.
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