Залезли на кресты: в Днепре подростки устроили фотосессию на кладбище

Подростки из Днепра взобрались на кресты и делали фото.

По словам горожан, три девушки-подростки устроили фотосессию на местном кладбище. Об этом сообщают в телеграмм-канале «ХДнепр».

Девушки пришли на кладбище, чтобы «повеселиться». Они взобрались на надгробия и кресты, и снимали это все на видео. Горожане возмущены этим случаем и просят родителей поговорить со своими детьми и объяснить, что такое поведение это не круто.

Напомним, вчера в Днепре задержали батюшку местного храма УПЦ МП, который развращал родных дочерей. Священник, оставаясь наедине с девушками, совершал в отношении них развратные действия. Подростки рассказали об этом своему старшему брату, которы сообщил об этом полиции.

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