Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

Підлітки із Дніпра видерлися на хрести та робили фото.

За словами містян, троє дівчат-підлітків влаштували фотосесію на місцевому цвинтарі. Про це повідомляють в телеграм-каналі “ХДніпро”.

Дівчата прийшли на цвинтар, щоб “повеселитися”. Вони видерлися на надгробки та хрести, і знімали це все на відео. Містяни обурені цим випадком і просять батьків поговорити зі своїми дітьми та пояснити, що така поведінка це не “круто”.

Нагадаємо, вчора в Дніпрі затримали батюшку місцевого храму УПЦ МП, який розбещував рідних доньок. Священник, залишаючись наодинці з дівчатами, вчиняв щодо них розпусні дії. Підлітки розповіли про це своєму старшому братові, який повідомив про це поліції.

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