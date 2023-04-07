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  • Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

Сьогодні 12:51
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Підлітки із Дніпра видерлися на хрести та робили фото.

Новости Днепра про Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

За словами містян, троє дівчат-підлітків влаштували фотосесію на місцевому цвинтарі. Про це повідомляють в телеграм-каналі “ХДніпро”. 

Дівчата прийшли на цвинтар, щоб “повеселитися”. Вони видерлися на надгробки та хрести, і знімали це все на відео. Містяни обурені цим випадком і просять батьків поговорити зі своїми дітьми та пояснити, що така поведінка це не “круто”. 

Новости Днепра про Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

Новости Днепра про Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтарі

Нагадаємо, вчора в Дніпрі затримали батюшку місцевого храму УПЦ МП, який розбещував рідних доньок. Священник, залишаючись наодинці з дівчатами, вчиняв щодо них розпусні дії. Підлітки розповіли про це своєму старшому братові, який повідомив про це поліції. 

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Новости Днепра про Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтаріУкраїнська Новости Днепра про Видерлися на хрести: у Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на цвинтаріРусский

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