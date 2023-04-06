У Дніпрі затримали батюшку УПЦ МП, який розбещував власних доньок

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Днями в Дніпрі викрили священника, який вчиняв розпусні дії стосовно своїх неповнолітніх доньок. Як з’ясували правоохоронці, після смерті своєї дружини, священнослужитель упродовж тривалого часу розбещував дівчаток віком 13 та 15 років. Робив він це, коли залишався з ними вдома наодинці.
Дівчатка розповіли про це своєму старшому брату, який звернувся до поліції. Наразі діти знаходяться в лікарні під наглядом медиків.
Батюшку-педофіла затримали. Вирішується питання про його арешт. Йому оголосили про підозру в розбещенні неповнолітніх. Якщо його вину доведуть, священнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
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