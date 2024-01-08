Закрытое бомбоубежище в Днепре: появился бот, куда можно пожаловаться, если не пускают в укрытие

Появился бот, куда можно жаловаться на закрытые укрытия.

На втором году полномасштабной войны до сих пор случаются ситуации, когда людей, желающих спуститься в укрытие во время тревоги туда или не пускают, или оно закрыто. Недавно в Днепре горожане пожаловались на то, что их не впустили в подземный паркинг в одном из ЖК. Для таких случаев был создан специальный бот для жалоб.

Как сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко, в боте можно оставить жалобу по поводу закрытых укрытий или не допуск к ним.

Разработчики утверждают, что жалоба через несколько минут поступит специалистам, которые обрабатывают заявку и попытаются повлиять на ситуацию. Возможно и не сразу, но причастных к не допуску в укрытие должны привлечь к ответственности.

8 января во время массированного обстрела украинцы уже протестировали сервис.

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