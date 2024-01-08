Закрите бомбосховище у Дніпрі: з’явився бот, куди можна поскаржитися якщо не пускають в укриття

З'явився бот, куди можна скаржитися на закриті укриття.

На другому році повномасштабної війни досі трапляються ситуації, коли людей, які хочуть спуститися до укриття під час тривоги туди або не пускають, або сховище закрите. Нещодавно у Дніпрі містяни поскаржилися на те, що їх не впустили до підземного паркінгу в одному із ЖК. Для таких випадків створили спеціальний бот для скарг.

Як повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, у боті можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них.

Розробники стверджують, що скарга за кілька хвилин надійде фахівцям, які обробляють заявку і спробують вплинути на ситуацію. Можливо і не відразу, але причетних до недопуску в укриття повинні притягнути до відповідальності.

8 січня, під час масованого обстрілу, українці вже протестували сервіс.

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