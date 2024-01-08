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Закрите бомбосховище у Дніпрі: з’явився бот, куди можна поскаржитися якщо не пускають в укриття

Сьогодні 18:00
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З'явився бот, куди можна скаржитися на закриті укриття.

Новости Днепра про Закрите бомбосховище у Дніпрі: з'явився бот, куди можна поскаржитися якщо не пускають в укриття

На другому році повномасштабної війни досі трапляються ситуації, коли людей, які хочуть спуститися до укриття під час тривоги туди або не пускають, або сховище закрите. Нещодавно у Дніпрі містяни поскаржилися на те, що їх не впустили до підземного паркінгу в одному із ЖК. Для таких випадків створили спеціальний бот для скарг. 

Як повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, у боті можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них. 

Розробники стверджують, що скарга за кілька хвилин надійде фахівцям, які обробляють заявку і спробують вплинути на ситуацію. Можливо і не відразу, але причетних до недопуску в укриття повинні притягнути до відповідальності. 

8 січня, під час масованого обстрілу, українці вже протестували сервіс. 

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Новости Днепра про Закрите бомбосховище у Дніпрі: з'явився бот, куди можна поскаржитися якщо не пускають в укриттяУкраїнська

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