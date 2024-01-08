Закрите бомбосховище у Дніпрі: з’явився бот, куди можна поскаржитися якщо не пускають в укриття

На другому році повномасштабної війни досі трапляються ситуації, коли людей, які хочуть спуститися до укриття під час тривоги туди або не пускають, або сховище закрите. Нещодавно у Дніпрі містяни поскаржилися на те, що їх не впустили до підземного паркінгу в одному із ЖК. Для таких випадків створили спеціальний бот для скарг.
Як повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, у боті можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них.
Розробники стверджують, що скарга за кілька хвилин надійде фахівцям, які обробляють заявку і спробують вплинути на ситуацію. Можливо і не відразу, але причетних до недопуску в укриття повинні притягнути до відповідальності.
8 січня, під час масованого обстрілу, українці вже протестували сервіс.
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