Зачем в Днепре перекрыли лестницу на мосту на Монастырский остров

В Днепре перекрыли лестницу, ведущую на пешеходный мост на Монастырский остров.
Об этом сообщает dnepr.info.
Как стало известно, все из-за ее аварийности – коммунальщики закрыли забором один из самых поврежденных подъемов.
По предварительной информации, лестница должна быть возобновлена до конца года.
Отметим, по данным сайта igotoworld, мост на Монастырский остров – единственный пешеходный мост в центральной части Днепра. Он соединяет две части парка Шевченко, правый берег города и северную часть Монастырского острова. Ранее на месте современного пешеходного моста размещался старый гужевой мост, который построили в 1914 году. Во время войны он был разрушен. В 1950-х годах был построен новый мост – под его опоры использовались частично сохранившиеся опоры старой переправы. Однако какие-либо документы, подтверждающие это, отсутствуют.
Напомним, в 2021 году в горсовете планировали построить новый пешеходный мост на Монастырский остров. Но реализации этих планов помешала полномасштабная война.
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