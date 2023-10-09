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Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

Сьогодні 15:43
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Сходи в аварійному стані.

 

Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

У Дніпрі перекрили сходи, які ведуть на пішохідний міст на Монастирський острів.

Про це повідомляє dnepr.info з місця подій. 

Як стало відомо, усе через їхню аварійність – комунальники закрили парканом один з найбільш пошкоджених підйомів.

За попередньою інформацією, сходи мають відновити до кінця року.

Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

Зазначимо, за даними сайту igotoworld, міст на Монастирський острів – єдиний пішохідний міст в центральній частині Дніпра. Він поєднує дві частини парку Шевченка, правий берег міста і північну частину Монастирського острова. Раніше на місці сучасного пішохідного мосту розташовувався старий гужовий міст, який збудували 1914 року. Під час війни він був зруйнований. У 1950-х роках збудували новий міст – під його опори використовувалися частково збережені опори старої переправи. Однак будь-які документи, що підтверджують це, відсутні.

Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острів

Нагадаємо, 2021 року у міськраді планували збудувати новий пішохідний міст на Монастирський острів. Але реалізації цих планів завадила повномасштабна війна.

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Новости Днепра про Навіщо у Дніпрі перекрили сходи на мосту на Монастирський острівУкраїнська

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