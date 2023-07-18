Из-за жары Днепр понемногу превращается в болото

Из-за адской жары Днепр понемногу превращается в болото. В сети публикуют жуткие фото сильно зацветшей реки.
На видео ниже – пляж напротив парка отдыха «Новокодакский». Поверхность реки покрылась отвратительной зеленой пленкой и растениями. По словам местных, на берегу невозможно долго гулять из-за невыносимой вони.
Ежегодно посреди лета река Днепр начинает цвести из-за водорослей. В этом году этот процесс начался еще в мае и достиг пика в середине июля.
Заметим, что купаться в зеленой реке небезопасно, ведь во время цветения водорослей выделяется большое количество токсинов, которые могут привести к аллергии. В такой воде множество микроорганизмов, которые могут вызвать как грибковые, так и инфекционные заболевания.
Поэтому лучше отложить отдых у воды или найти место, где река менее загрязнена зеленой «чумой».
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