Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болото

Дніпро став зовсім зеленим.

Через пекельну спеку Дніпро потроху перетворюється на болото. У мережі публікують моторошні фото річки, яка сильно зацвіла.

На відео нижче – пляж навпроти парку відпочинку “Новокодацький”. Поверхня річки покрилася огидною зеленою плівкою та рослинами. За словами місцевих, на березі неможливо довго гуляти через нестерпний сморід.

Щорічно посеред літа річка Дніпро починає цвісти через водорослі. Цього року цей процес почався ще в травні та досяг піку в середині липня.

Зауважимо, що купатися в зеленій річці небезпечно, адже під час цвітіння водоростей виділяється велика кількість токсинів, які можуть призвести до алергії. У такій воді безліч мікроорганізмів, які можуть спричинити як грибкові, так і інфекційні захворювання.

Тож краще відкласти відпочинок біля води або ж знайти місцину, де річка менш забруднена зеленою “чумою”.

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