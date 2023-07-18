Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болото

Сьогодні 13:52
просмотров

Дніпро став зовсім зеленим.

Новости Днепра про Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болото

Через пекельну спеку Дніпро потроху перетворюється на болото. У мережі публікують моторошні фото річки, яка сильно зацвіла. 

На відео нижче – пляж навпроти парку відпочинку “Новокодацький”. Поверхня річки покрилася огидною зеленою плівкою та рослинами. За словами місцевих, на березі неможливо довго гуляти через нестерпний сморід.

Щорічно посеред літа річка Дніпро починає цвісти через водорослі. Цього року цей процес почався ще в травні та досяг піку в середині липня. 

Зауважимо, що купатися в зеленій річці небезпечно, адже під час цвітіння водоростей виділяється велика кількість токсинів, які можуть призвести до алергії. У такій воді безліч мікроорганізмів, які можуть спричинити як грибкові, так і інфекційні захворювання.

Тож краще відкласти відпочинок біля води або ж знайти місцину, де річка менш забруднена зеленою “чумою”. 

Новости Днепра про Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болото

Читайте також:

Новости Днепра про Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болотоУкраїнська Новости Днепра про Через спеку Дніпро потроху перетворюється на болотоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 13:27
У Дніпрі на набережній вишикувалася величезна черга: що сталося

Черга тільки збільшується.

У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику
Новини Дніпра
Сьогодні 13:04
У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

На 12 кварталі діти граються у старій покинутій вантажівці, яку…

Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:45
Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

 Палац студентів був першою у країні  такою будівлею, що була…

У Дніпрі продають кондитерську фабрику АВК: скільки просять
Новини Дніпра
Сьогодні 11:57
У Дніпрі продають кондитерську фабрику АВК: скільки просять

Майно дніпровської фабрики АВК виставили на аукціон. 

Наверх