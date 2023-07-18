Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

Сегодня 10:26
просмотров

По данным следствия, видео на Onlyfans мужчина публиковал с 26.05.2021 по 05.05.2023 года.

Новости Днепра про В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

В Днепре мужчина создал аккаунт на сайте Onlyfans от имени своей жены. Кроме того, в течение длительного времени он снимал с ней порнографические видео и выкладывал их на этой странице. Женщина об этом ничего не знала.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Ранее злоумышленника уже судили за преступление в сфере незаконного создания и распространения порнографической продукции. Новое преступление он совершил в период освобождения от отбывания наказания.

Теперь суд присоединит неотбытую часть наказания в виде 5 лет лишения свободы и назначит новое наказание по ч. 3 ст. 301 УК Украины, очевидно, в размере 4 лет лишения свободы. Итак, подозреваемому грозит 9 лет лишения свободы, – говорится в решении суда.

Мужчине избрали меру пресечения в виде 60 дней домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Новости Днепра про В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

Новости Днепра про В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре судили модель Onlyfans: подробности.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказалиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказалиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»
Новости Днепра
Сегодня 08:04
Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Эта ночь на Днепропетровщине оказалась тревожной.

С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:45
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста
Новости Днепра
Вчера 22:00
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

В Днепре мужчина создал аккаунт на сайте Onlyfans от имени…

Последние новости

Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)
Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Этой ночью в Одессе было громко.

Сегодня 10:17
2
просмотров
На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)
На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Вчера, 17 июля, в 18:49 на линию «101» сообщили о возгорании ангара в селе Лозоватка.

Сегодня 09:44
4
просмотров
В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина
В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина

В понедельник, 17 июля, загорелось поле в Криворожском районе.

Сегодня 09:31
1
просмотров
Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности
Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:00
2
просмотров
Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»
Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Эта ночь на Днепропетровщине оказалась тревожной.

Сегодня 08:04
7
просмотров
В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)
В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)

На реке Дунай вблизи города Вилково, что в Одесской области, пограничники остановили для проверки лодку с двумя мужчинами.

Сегодня 07:31
4
просмотров
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко

Сегодня, возможно, пройдет дождь.

Сегодня 06:15
7
просмотров
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

"Укрзалізниця" добавляет дополнительные вагоны к поездам в/из Днепра.

Вчера 22:49
15
просмотров
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь.

Вчера 22:18
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх