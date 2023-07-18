В Днепре мужчина два года выкладывал порновидео с женой на Onlyfans без ее ведома: как его наказали

По данным следствия, видео на Onlyfans мужчина публиковал с 26.05.2021 по 05.05.2023 года.

В Днепре мужчина создал аккаунт на сайте Onlyfans от имени своей жены. Кроме того, в течение длительного времени он снимал с ней порнографические видео и выкладывал их на этой странице. Женщина об этом ничего не знала.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Ранее злоумышленника уже судили за преступление в сфере незаконного создания и распространения порнографической продукции. Новое преступление он совершил в период освобождения от отбывания наказания.

Теперь суд присоединит неотбытую часть наказания в виде 5 лет лишения свободы и назначит новое наказание по ч. 3 ст. 301 УК Украины, очевидно, в размере 4 лет лишения свободы. Итак, подозреваемому грозит 9 лет лишения свободы, – говорится в решении суда.

Мужчине избрали меру пресечения в виде 60 дней домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре судили модель Onlyfans: подробности.

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