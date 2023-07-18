На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Вчера, 17 июля, в 18:49 на линию «101» сообщили о возгорании ангара в селе Лозоватка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит ангар с урожаем внутри.

Возгорание локализовали в 19:37 и ликвидировали в 21:05. Огонь уничтожил ячмень, солому и сено в тюках, повредил крышу здания. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области загорелось поле: во время пожара пострадал мужчина.

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