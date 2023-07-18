Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Сегодня 09:44
просмотров

Вчера, 17 июля, в 18:49 на линию «101» сообщили о возгорании ангара в селе Лозоватка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит ангар с урожаем внутри.

Возгорание локализовали в 19:37 и ликвидировали в 21:05. Огонь уничтожил ячмень, солому и сено в тюках, повредил крышу здания. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области загорелось поле: во время пожара пострадал мужчина.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина
Новости Днепра
Сегодня 09:31
В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина

В понедельник, 17 июля, загорелось поле в Криворожском районе.

В Новомосковске горел жилой дом: подробности
Новости Днепра
Вчера 20:30
В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение…

На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле
Новости Днепра
Вчера 17:55
На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле

В понедельник, 17 июля, на трассе Днепр - Харьков произошло…

В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях
Новости Днепра
Вчера 15:49
В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях

В Павлограде суд забрал ноутбук у пенсионера, который хвалил Россию…

Последние новости

В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина
В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина

В понедельник, 17 июля, загорелось поле в Криворожском районе.

Сегодня 09:31
0
просмотров
Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности
Сегодня в Днепре несколько трамваев и некоторые троллейбусы закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:00
2
просмотров
Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»
Слава ПВО: ночью над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский «Шахед»

Эта ночь на Днепропетровщине оказалась тревожной.

Сегодня 08:04
6
просмотров
В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)
В Одесской области браконьеры убили редкую 125-килограммовую краснокнижную белугу: должна была нереститься (ВИДЕО)

На реке Дунай вблизи города Вилково, что в Одесской области, пограничники остановили для проверки лодку с двумя мужчинами.

Сегодня 07:31
4
просмотров
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)
С 8 до 18: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
4
просмотров
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко
Погода на 18 июля: в Днепре будет облачно, но жарко

Сегодня, возможно, пройдет дождь.

Сегодня 06:15
7
просмотров
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

"Укрзалізниця" добавляет дополнительные вагоны к поездам в/из Днепра.

Вчера 22:49
15
просмотров
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах
Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь.

Вчера 22:18
7
просмотров
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП.  Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители.  Источник: «Днепр…

Вчера 22:00
10
просмотров
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов.

Вчера 21:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх