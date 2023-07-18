На Днепропетровщине горел ангар с урожаем: тушили почти три часа (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит ангар с урожаем внутри.
Возгорание локализовали в 19:37 и ликвидировали в 21:05. Огонь уничтожил ячмень, солому и сено в тюках, повредил крышу здания. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области загорелось поле: во время пожара пострадал мужчина.
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