Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

В ночь на 18 июля Одессу массированно атаковали с моря. Сначала россияне направили на город беспилотники, а во время второй волны выпустили шесть ракет. Более 20 дронов и все Калибры уничтожили ПВО.
В результате ночной атаки обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряд других зданий. Один человек получил ранение. Это пожилой мужчина, на момент атаки находившийся в своем доме. Сейчас он в больнице.
В воздушном командовании Юг отметили, что россияне атаковали город в несколько волн, чтобы истощить украинскую ПВО.
ОК «Юг» также опубликовало фото повреждения. Как видим, изуродованы церковь, рестораны, частные дома и гостиница.
Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил, всего этой ночью силы ПВО уничтожили 38 целей. Часть беспилотников была сбита на Днепропетровщине, Николаевщине и Харьковщине.
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