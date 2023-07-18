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  • Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Сегодня 10:17
просмотров

Этой ночью в Одессе было громко.

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

В ночь на 18 июля Одессу массированно атаковали с моря. Сначала россияне направили на город беспилотники, а во время второй волны выпустили шесть ракет. Более 20 дронов и все Калибры уничтожили ПВО.

В результате ночной атаки обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряд других зданий. Один человек получил ранение. Это пожилой мужчина, на момент атаки находившийся в своем доме. Сейчас он в больнице.

В воздушном командовании Юг отметили, что россияне атаковали город в несколько волн, чтобы истощить украинскую ПВО.

ОК «Юг» также опубликовало фото повреждения. Как видим, изуродованы церковь, рестораны, частные дома и гостиница.

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил, всего этой ночью силы ПВО уничтожили 38 целей. Часть беспилотников была сбита на Днепропетровщине, Николаевщине и Харьковщине.

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Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)Українська Новости Днепра про Массированная атака на Одессу: ПВО сбила 27 целей, есть раненый и разрушения (ФОТО)Русский

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