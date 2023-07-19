Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности

Сегодня враг массированно атаковал Украину.

Россияне выпустили 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей.

К сожалению, из-за вражеских обстрелов планировали временно изменить маршрут движения поездов львовского направления, которые должны были следовать через Шепетовку. Объездной маршрут означал задержку поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

По состоянию на 7:30 смена маршрута касалась поездов №87 Запорожье – Ковель (+более 5 часов) и №31 Запорожье – Перемышль (+2 часа).

Около 8:20 в «Укрзалізниці» сообщили, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

Ожидаемая задержка поезда №87 Запорожье – Ковель составит до 2 часов, остальные поезда будут следовать по расписанию.

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