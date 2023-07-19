В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".

Так, в районе пока оккупированного Старого Крыма зафиксировано попадание в склад с боекомплектом на полигоне. Сейчас там идет детонация.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и рашаСМИ.

Отмечается, что взрывы слышны даже в Судаке.

Около семи утра на пожар на полигоне в Кировском районе отреагировали оккупанты. Так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о перекрытии трассы Таврида, а уже через 25 минут он объявил о планах временно эвакуировать из прилегающей к полигону зоны жителей четырех населенных пунктов, то есть более двух тысяч человек.

Продолжение следует!

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