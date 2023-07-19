Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Сегодня 08:30
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Сегодня, 19 июля, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:

  • №146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;
  • №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы
  • №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 713 машин (из них 115 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробностиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете…

На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 06:45
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка…

Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 18:04
Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители…

В Кривом Роге судили мужчину за уклонение от призыва: что решили
Новости Днепра
Вчера 17:33
В Кривом Роге судили мужчину за уклонение от призыва: что решили

В Кривом Роге судили 37-летнего мужчину, которого обвиняют в уклонении…

Последние новости

Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Сегодня 08:00
4
просмотров
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Сегодня 06:45
7
просмотров
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре резко упали цены на голубику.

Вчера 22:00
14
просмотров
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался

В Днепре 5-летнего мальчика сбил автомобиль.

Вчера 21:30
7
просмотров
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели

В Кривом Роге мужчина взорвался на гранате в своей комнате.

Вчера 20:40
9
просмотров
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой

В Днепре ГСЧС-ки спасали очередного щенка, попавшего в беду.

Вчера 19:55
6
просмотров
Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)
Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

Во вторник, 18 июля, на улице Рабочей перевернулся микроавтобус.

Вчера 19:11
6
просмотров
В Кривом Роге несовершеннолетняя девушка попросила забрать ее из семьи
В Кривом Роге несовершеннолетняя девушка попросила забрать ее из семьи

В Кривом Роге девочка попросила забрать ее от мамы, с которой постоянно ссорилась.

Вчера 18:37
3
просмотров
Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)
Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители не падают духом: они живут, работают и даже не забывают об искусстве.

Вчера 18:04
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх