Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Сегодня, 19 июля, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.
Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 713 машин (из них 115 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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