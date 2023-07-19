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Масована атака рф “Калібрами”, “Оніксами”, Х-22 та “Шахедами”: ППО знищила 37 цілей

Сьогодні 09:27
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У ніч на 19 липня рф випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони-камікадзе Shahed, українська ППО знищила 37 повітряних цілей ворога.

Новости Днепра про Масована атака рф

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основним напрямком удару була Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

  • 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, імовірно з малого ракетного корабля “Інгушетія” та фрегата “Адмірал Ессен” з акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет “Онікс” з берегового ракетного комплексу “Бастіон” (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 37 повітряних цілей:

  • 13 крилатих ракет “Калібр”;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Удари ракет Х-22 та “Онікс” було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації. За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів, – зазначили у пресслужбі ПС.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник.

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