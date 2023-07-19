Масована атака рф “Калібрами”, “Оніксами”, Х-22 та “Шахедами”: ППО знищила 37 цілей

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Зазначається, що російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основним напрямком удару була Одещина.
Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 37 повітряних цілей:
Удари ракет Х-22 та “Онікс” було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації. За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів, – зазначили у пресслужбі ПС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник.
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