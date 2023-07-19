Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

Сирена тривала понад три години, моніторингові канали писали про політ ворожих ракет та безпілотників.

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну. Вони атакували різні області, зокрема Київську та Одеську.

Над Дніпропетровщиною ж наші захисники успішно «приземлили» ворожий безпілотник.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровької обласної ради.

Дякую нашим охоронцям неба з ПвК «Схід». Найкращі! Обстрілів у жодній з громад за ніч не зафіксовано. Мирного дня. Слава Україні, – зазначив він.

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