Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну. Вони атакували різні області, зокрема Київську та Одеську.
Над Дніпропетровщиною ж наші захисники успішно «приземлили» ворожий безпілотник.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровької обласної ради.
Дякую нашим охоронцям неба з ПвК «Схід». Найкращі! Обстрілів у жодній з громад за ніч не зафіксовано. Мирного дня. Слава Україні, – зазначив він.
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