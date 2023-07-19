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  • Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

Сьогодні 08:00
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Сирена тривала понад три години, моніторингові канали писали про політ ворожих ракет та безпілотників.

Новости Днепра про Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну. Вони атакували різні області, зокрема Київську та Одеську.

Над Дніпропетровщиною ж наші захисники успішно «приземлили» ворожий безпілотник.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровької обласної ради.

Дякую нашим охоронцям неба з ПвК «Схід». Найкращі! Обстрілів у жодній з громад за ніч не зафіксовано. Мирного дня. Слава Україні, – зазначив він.

Новости Днепра про Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотник

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Новости Днепра про Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотникУкраїнська Новости Днепра про Затяжна тривога: на Дніпропетровщині наші захисники «приземлили» ворожий безпілотникРусский

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