У районі Старого Криму сталася “бавовна”: детонує склад із БК (ВІДЕО)

Так, у районі поки що окупованого Старого Криму зафіксовано влучання в склад із боєкомплектом на полігоні. Наразі там триває детонація.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та рашаЗМІ.
Зазначається, що вибухи чутно навіть в Судаку.
Близько сьомої ранку на пожежу на полігоні в Кіровському районі відреагували окупанти. Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси Таврида, а вже за 25 хвилин він оголосив про плани тимчасово евакуювати із зони, що прилягає до полігону, жителів чотирьох населених пунктів, тобто понад дві тисячі людей.
Далі буде!
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