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У районі Старого Криму сталася “бавовна”: детонує склад із БК (ВІДЕО)

Сьогодні 09:00
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Сьогодні вночі у Криму розквітла "бавовна".

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Так, у районі поки що окупованого Старого Криму зафіксовано влучання в склад із боєкомплектом на полігоні. Наразі там триває детонація.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та рашаЗМІ.

Зазначається, що вибухи чутно навіть в Судаку.

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Близько сьомої ранку на пожежу на полігоні в Кіровському районі відреагували окупанти. Так званий прем’єр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси Таврида, а вже за 25 хвилин він оголосив про плани тимчасово евакуювати із зони, що прилягає до полігону, жителів чотирьох населених пунктів, тобто понад дві тисячі людей.

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Далі буде!

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