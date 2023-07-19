Сьогодні у Дніпрі не курсуватиме популярний трамвай, а деякі автобуси змінять маршрут: подробиці

Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.
Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
А у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 713 машин (з них 115 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Читайте також:
Автор:
Сирена тривала понад три години, моніторингові канали писали про політ…
13 червня вночі у бліндажі на блокпосту біля села Піщанка…
У Дніпрі 5-річного хлопчика збила автівка.
Нікополь майже щодня обстрілюють російські окупанти, проте місцеві мешканці не…