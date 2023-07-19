Сьогодні у Дніпрі не курсуватиме популярний трамвай, а деякі автобуси змінять маршрут: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.

А у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:

№146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;

здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів; №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи; №156, №156-А, №90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи; №75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 713 машин (з них 115 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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