Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесщина.

В течение нескольких волн атак противник применил:

16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», предположительно с малого ракетного корабля «Ингушетия» и фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет «Калибр»;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Удары ракет Х-22 и «Оникс» были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации. За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов, — отметили в пресс-службе ВС.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник.

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