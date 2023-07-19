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Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

Сегодня 09:27
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В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесщина.

В течение нескольких волн атак противник применил:

  • 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», предположительно с малого ракетного корабля «Ингушетия» и фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 6 крылатых ракет «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 37 воздушных целей:

  • 13 крылатых ракет «Калибр»;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 23 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Удары ракет Х-22 и «Оникс» были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации. За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов, — отметили в пресс-службе ВС.

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Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник.

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