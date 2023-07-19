Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Отмечается, что российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.
Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесщина.
В течение нескольких волн атак противник применил:
По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 37 воздушных целей:
Удары ракет Х-22 и «Оникс» были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации. За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов, — отметили в пресс-службе ВС.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник.
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Александра Лучка
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