Через ракетну атаку на дві години затримується потяг, який курсує через Дніпро: подробиці

Сьогодні ворог масовано атакував Україну.

Росіяни випустили 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони-камікадзе Shahed, українська ППО знищила 37 повітряних цілей.

На жаль, через ворожі обстріли планували тимчасово змінити маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку. Об’їзний маршрут означав затримку потягів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Станом на 7:30 зміна маршруту торкалася поїздів №87 Запоріжжя – Ковель (+понад 5 годин) та №31 Запоріжжя – Перемишль (+2 години).

Близько 8:20 в “Укрзалізниці” повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку поновлено.

Очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя – Ковель складе до 2 годин, решта поїздів прямуватиме за розкладом.

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