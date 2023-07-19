Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Криворожские полицейские разыскивают 12-летнюю Екатерину Патлачук.
18 июля около 21:30 девочка играла на детской площадке, потом исчезла и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 11-13 лет, рост 150 см, волосы русые, темные глаза, шрамы на лице, носу и лбу.
Если вы видели эту девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.
Важна любая информация!
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