Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Сегодня 10:00
просмотров

Нужна ваша помощь! 

Новости Днепра про Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Криворожские полицейские разыскивают 12-летнюю Екатерину Патлачук.

18 июля около 21:30 девочка играла на детской площадке, потом исчезла и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 11-13 лет, рост 150 см, волосы русые, темные глаза, шрамы на лице, носу и лбу.

Если вы видели эту девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Читайте также:

Новости Днепра про Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочкуУкраїнська Новости Днепра про Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочкуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете…

На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 06:45
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка…

В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели
Новости Днепра
Вчера 20:40
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели

В Кривом Роге мужчина взорвался на гранате в своей комнате.

Последние новости

Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

Сегодня 09:27
7
просмотров
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
3
просмотров
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Сегодня 08:00
4
просмотров
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Сегодня 07:15
3
просмотров
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Сегодня 06:45
8
просмотров
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре резко упали цены на голубику.

Вчера 22:00
16
просмотров
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался
В Днепре 5-летний мальчик внезапно бросился под машину: ребенок травмировался

В Днепре 5-летнего мальчика сбил автомобиль.

Вчера 21:30
7
просмотров
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели
В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в своей постели

В Кривом Роге мужчина взорвался на гранате в своей комнате.

Вчера 20:40
9
просмотров
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой
В Днепре крошечный щенок чуть не утонул в яме с водой

В Днепре ГСЧС-ки спасали очередного щенка, попавшего в беду.

Вчера 19:55
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх