Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Нужна ваша помощь!

Криворожские полицейские разыскивают 12-летнюю Екатерину Патлачук.

18 июля около 21:30 девочка играла на детской площадке, потом исчезла и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 11-13 лет, рост 150 см, волосы русые, темные глаза, шрамы на лице, носу и лбу.

Если вы видели эту девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: