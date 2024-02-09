Из Днепра в Харьков запустили новый ночной поезд: график движения

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци (УЗ).
Поезд из Днепра в Харьков и обратно курсировать ночью. Новый поезд, который получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока Украины.
Отправление из Харькова по парным числам в 23:40 и прибытие в Днепр в 05:05 утра на следующий день. В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.
Остановки предусмотрены на станциях:
В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.
В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра. Билеты будут доступны за 20 дней до отправки. Приобрести их можно в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте или в кассах вокзалов.
Более эффективное использование подвижного состава позволяет нам расширять маршрутную сеть и предлагать пассажирам больше вариантов путешествий по Украине, — говорится в сообщении.
Напомним, жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит.
Читайте также:
Автор:
Город на Днепропетровщине вводит усиленные противоэпидемические ограничения
Важная информация!
В Днепре спасают криворожского школьника, который сломал позвоночник, когда играл…
За эти средства он обещал решить вопрос с условно-досрочным увольнением.
Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.
В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51 обмен военнопленными. Из российского плена Украина вернула 100 защитников.
Важная информация!
В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.
Город на Днепропетровщине вводит усиленные противоэпидемические ограничения
Российские оккупанты запустили этот беспилотник по гражданским объектам.
Важная информация!
Вечная слава Герою!
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!