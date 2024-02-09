Из Днепра в Харьков запустили новый ночной поезд: график движения

Из Днепра в Харьков запустят ночной поезд.

Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци (УЗ).

Поезд из Днепра в Харьков и обратно курсировать ночью. Новый поезд, который получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока Украины.

Отправление из Харькова по парным числам в 23:40 и прибытие в Днепр в 05:05 утра на следующий день. В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным тоже в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

Остановки предусмотрены на станциях:

Мерефа

Лихачево

Лозовая

Павлоград

Синельниково-2

В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс.

В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра. Билеты будут доступны за 20 дней до отправки. Приобрести их можно в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте или в кассах вокзалов.

Более эффективное использование подвижного состава позволяет нам расширять маршрутную сеть и предлагать пассажирам больше вариантов путешествий по Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: