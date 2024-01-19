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  • Мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує

Мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує

Сьогодні 15:07
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Якщо ви хочете поїхати в подорож Україною та взяти з собою своє авто, ви можете скористатися незвичайною послугою від "Укрзалізниці" - вагон-автомобілевоз.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує

Скориставшись цією послугою, можна, незалежно від погодних умов, доїхати до місця призначення найбільш безпечним транспортом зі своїм автомобілем, при цьому відпочиваючи в комфортних умовах та зберігаючи ресурс машини, – повідомили в компанії.

Що це за послуга та скільки вона коштує – читайте у нашому матеріалі!

Вагон-автомобілевоз – це цілісно металевий вагон, у якому передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Його місткість 4-8 автомобілів залежно від габаритів. Вагон-автомобілевоз супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження/вивантаження та забезпечує збереження авто на шляху прямування.

Зараз вагони-автомобілевози курсують за такими напрямками (актуальну інформацію про напрямки краще уточнювати на станціях відправлення):

  • Київ – Львів – Київ,
  • Дніпро – Львів – Дніпро,
  • Одеса – Львів – Одеса,
  • Харків – Львів – Харків.

Скільки коштує послуга?

Вартість перевезення автомобіля залежить від напрямку та ваги самої машини. Плата за 100 кг ваги автівки:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує

Отримати інформацію щодо перевезення автомобіля (курсування вагона-автомобілевоза та наявність місць) можна на станціях відправлення:

  • Дніпро, пл. Вокзальна, 11, тел. (056)793-52-62. Режим роботи: щоденно, 08:00-20:00, обід 11:30-12:30. Оформлення здійснює багажна каса №38, яка розташована у касовому залі вокзалу (ліворуч).

Контакти станцій в інших містах шукайте ТУТ! 

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