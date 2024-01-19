Мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує

Скориставшись цією послугою, можна, незалежно від погодних умов, доїхати до місця призначення найбільш безпечним транспортом зі своїм автомобілем, при цьому відпочиваючи в комфортних умовах та зберігаючи ресурс машини, – повідомили в компанії.
Що це за послуга та скільки вона коштує – читайте у нашому матеріалі!
Вагон-автомобілевоз – це цілісно металевий вагон, у якому передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Його місткість 4-8 автомобілів залежно від габаритів. Вагон-автомобілевоз супроводжує провідник, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження/вивантаження та забезпечує збереження авто на шляху прямування.
Зараз вагони-автомобілевози курсують за такими напрямками (актуальну інформацію про напрямки краще уточнювати на станціях відправлення):
Скільки коштує послуга?
Вартість перевезення автомобіля залежить від напрямку та ваги самої машини. Плата за 100 кг ваги автівки:
Отримати інформацію щодо перевезення автомобіля (курсування вагона-автомобілевоза та наявність місць) можна на станціях відправлення:
Контакти станцій в інших містах шукайте ТУТ!
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