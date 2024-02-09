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З Дніпра до Харкова запустили новий нічний потяг: графік руху

Сьогодні 11:40
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З Дніпра до Харкова запустять нічний потяг.

Новости Днепра про З Дніпра до Харкова запустили новий нічний потяг: графік руху

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці (УЗ).

Потяг з Дніпра до Харкова та у зворотному напрямку курсуватиме вночі. Новий поїзд, який отримає номер 295/296, поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу України.

Відправлення з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуття до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях:

  • Мерефа
  • Лихачове
  • Лозова
  • Павлоград
  • Синельникове-2

У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня — з Дніпра. Квитки будуть доступні за 20 днів до відправки. Придбати їх можна у застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті чи в касах вокзалів. 

Більш ефективне використання рухомого складу дозволяє нам розширювати маршрутну мережу та пропонувати пасажирам більше варіантів подорожей Україною, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканці Дніпра можуть потягом перевозити своє авто: на яких напрямках доступна послуга та скільки коштує.

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Новости Днепра про З Дніпра до Харкова запустили новий нічний потяг: графік рухуУкраїнська

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