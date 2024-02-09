“Досить істерити”: мер Дніпра прокоментував відставку Залужного

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерал-полковника Сирського.

Такі кадрові зміни викликали резонанс у суспільстві. Сьогодні свою думку з цього приводу висловив і мер Дніпра Борис Філатов.

Він закликав усіх не істерити, а далі разом працювати на Перемогу!

Я навмисно вчора взяв паузу, аби не коментувати подію дня тоді, коли почався масовий психоз. Цей пост, мабуть, багатьом не сподобається, але я пишу і говорю тільки те, що думаю (на відміну від більшості політиків). Тож, по порядку. Чи мав право Президент відставити Головнокомандувача? Так, мав. І це не підлягає обговоренню. Чи мало суспільство право обуритися? Так, мало. Ми живемо у вільній країні і воюємо за демократію. Тому будь-які рішення влади (БУДЬ-ЯКІ) можливо критикувати та засуджувати. Чи є ця відставка помилкою? Якщо йдеться про об’єднання нації – безумовно так. Із військової точки зору – не нам судити. Із політичної – час покаже. Бо, як відомо, що посієш, те й пожнеш, – написав Філатов.

Також він подякував Залужному та побажав Сирському терпіння та сил.

Валерію Федоровичу – честь та низький уклін. Олександру Станіславовичу – терпіння та сил. На ньому сьогодні лежить колосальна відповідальність. Володимиру Олександровичу нічого не бажатиму. Він моїх порад і побажань ніколи не потребував. А нам усім – мудрості. Досить істерити. Давайте працювати, – написав мер Дніпра.

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