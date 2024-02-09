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  • Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею

Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею

Сьогодні 10:31
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Новости Днепра про Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею

В Україні триває реформа загальної середньої освіти. Аби виконати вимоги чинного законодавства, у Дніпрі відбувається поетапна трансформація шкіл: 5-9 класи навчаються у гімназіях, а ось тим, хто хоче йти до 10-го, потрібно обрати ліцей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У Дніпрі вже 47 ліцеїв, де учні отримуватимуть профільну освіту.

Знайти напрями, профілі та де розташовані заклади можна у своєму районі за посиланнями нижче.

  1. Амур-Нижньодніпровський район;
  2. Індустріальний район;
  3. Новокодацький район;
  4. Самарський район;
  5. Соборний район;
  6. Центральний район;
  7. Чечелівський район;
  8. Шевченківський район.

Майбутнім десятикласникам знадобляться такі документи:

  • заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
  • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
  • оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності), а саме: свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та особової справи учня.

Подбайте про майбутнє дітей вже зараз!

Новости Днепра про Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцеюУкраїнська

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