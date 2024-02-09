Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею

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В Україні триває реформа загальної середньої освіти. Аби виконати вимоги чинного законодавства, у Дніпрі відбувається поетапна трансформація шкіл: 5-9 класи навчаються у гімназіях, а ось тим, хто хоче йти до 10-го, потрібно обрати ліцей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У Дніпрі вже 47 ліцеїв, де учні отримуватимуть профільну освіту.

Знайти напрями, профілі та де розташовані заклади можна у своєму районі за посиланнями нижче.

Майбутнім десятикласникам знадобляться такі документи:

заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності), а саме: свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та особової справи учня.

Подбайте про майбутнє дітей вже зараз!

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