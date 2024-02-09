Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею
Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею
Сьогодні 10:31
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В Україні триває реформа загальної середньої освіти. Аби виконати вимоги чинного законодавства, у Дніпрі відбувається поетапна трансформація шкіл: 5-9 класи навчаються у гімназіях, а ось тим, хто хоче йти до 10-го, потрібно обрати ліцей.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У Дніпрі вже 47 ліцеїв, де учні отримуватимуть профільну освіту.
Знайти напрями, профілі та де розташовані заклади можна у своєму районі за посиланнями нижче.
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