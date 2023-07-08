Искали два дня: на Днепропетровщине утонул 36-летний мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место и с помощью резиновой лодки обследовали 200 кв. м водной поверхности. Тело не обнаружили. С наступлением темноты поисковые работы пришлось приостановить.
На следующий день ГСЧС-ники продолжили поиск. С помощью аварийно-водолазного снаряжения они обследовали более 80 000 кв. м надводной части водоема и 32 00 кв. м. подводной части.
В 20:35 в 100 метрах от берега и на глубине 3 метра было обнаружено тело 36-летнего мужчины.
Спасатели доставили утопленника на берег и передали его работникам Национальной полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега.
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