Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце та за допомогою гумового човна обстежили 200 кв. м водної поверхні. Тіла не виявили. Із настанням темряви пошукові роботи довелося призупинити.
Наступного дня ДСНС-ники продовжили пошук. За допомогою аварійно-водолазного спорядження вони обстежили понад 80 000 кв. м надводної частини ставку та 32 00 кв. м. підводної частини.
О 20:35 на відстані 100 метрів від берега та на глибині 3 метри було виявлено тіло 36-річного чоловіка.
Рятувальники доправили потопельника на берег та передали його працівникам Національної поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега.
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