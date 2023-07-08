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Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

Вчора 13:37
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У четвер, 6 липня, о 19:13 на лінію «101» від правоохоронців надійшло прохання про допомогу у пошуках тіла чоловіка, який ймовірно потонув на місцевому ставку у селищі Межова Синельниківського району.

Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники прибули на місце та за допомогою гумового човна обстежили 200 кв. м водної поверхні. Тіла не виявили. Із настанням темряви пошукові роботи довелося призупинити.

Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

Наступного дня ДСНС-ники продовжили пошук. За допомогою аварійно-водолазного спорядження вони обстежили понад 80 000 кв. м надводної частини ставку та 32 00 кв. м. підводної частини.

О 20:35 на відстані 100 метрів від берега та на глибині 3 метри було виявлено тіло 36-річного чоловіка.

Рятувальники доправили потопельника на берег та передали його працівникам Національної поліції.

Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловік

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега.

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Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Шукали два дні: на Дніпропетровщині втонув 36-річний чоловікРусский

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