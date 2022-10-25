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Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей

Сегодня 07:00
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Берите на заметку простой рецепт. Тем более, осень – это сезон горячего шоколада!

Новости Днепра про Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей

Напиток получается оригинальным и очень вкусным!

Ингредиенты:

Апельсин – 1 штука;
Молоко – 360 мл;
Темный шоколад – 50 г;
молотая корица – 1⁄₂ ч. ложки;
сахар – 1 ст. кровати;
Какао-порошок – 1 ст. ложка.

Приготовление:

1․ С апельсина снимите кожуру и выложите в кастрюлю. Влейте молоко и доведите до кипения.
2․ Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
3․ Удалите кожуру. Добавьте кусочки шоколада, корицу, сахар и какао-порошок.
4․ Поставьте на огонь и готовьте часто помешивая.
5․ Когда молоко начнет закипать, а шоколад растворится, влейте 2 столовых ложки свежевыжатого апельсинового сока.
6․ Перемешайте и варите еще 5 минут на слабом огне.

Новости Днепра про Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицейУкраїнська Новости Днепра про Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицейРусский

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