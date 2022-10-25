Ідеально до сніданку: готуємо гарячий шоколад із апельсином та корицею

Беріть на замітку простий рецепт. Тим паче, осінь – це сезон гарячого шоколаду.

Гаряче молоко настоюється з ароматною апельсиновою шкіркою і вбирає насичений аромат цитрусу. А вже потім до нього додається сік, смачний шоколад та інші інгредієнти. В результаті, напій виходить просто незрівнянним!

Приготування:

1․ З апельсина зніміть шкірку і викладіть у каструлю. Влийте молоко та доведіть до кипіння.

2․ Зніміть із плити, накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.

3․ Видаліть шкірку. Додайте шматочки шоколаду, корицю, цукор та какао-порошок.

4․ Поставте на вогонь і готуйте часто помішуючи.

5․ Коли молоко почне закипати, а шоколад розчиниться, влийте 2 столові ложки свіжого апельсинового соку.

6․ Перемішайте та варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні.

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