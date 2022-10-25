Ідеально до сніданку: готуємо гарячий шоколад із апельсином та корицею

Гаряче молоко настоюється з ароматною апельсиновою шкіркою і вбирає насичений аромат цитрусу. А вже потім до нього додається сік, смачний шоколад та інші інгредієнти. В результаті, напій виходить просто незрівнянним!
Приготування:
1․ З апельсина зніміть шкірку і викладіть у каструлю. Влийте молоко та доведіть до кипіння.
2․ Зніміть із плити, накрийте кришкою та залиште на 30 хвилин.
3․ Видаліть шкірку. Додайте шматочки шоколаду, корицю, цукор та какао-порошок.
4․ Поставте на вогонь і готуйте часто помішуючи.
5․ Коли молоко почне закипати, а шоколад розчиниться, влийте 2 столові ложки свіжого апельсинового соку.
6․ Перемішайте та варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні.
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