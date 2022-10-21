Нырнул и не вынырнул: в Днепре 14-летний парень захлебнулся в бассейне

Несчастный случай произошел в бассейне, где парень профессионально занимался плаваньем. В какой-то момент он нырнул под воду и не появился на её поверхности.
Тренер, которая следила за пловцами, сразу увидела это, мгновенно вытащила парня на поверхность. Она вызвала бригаду экстренной медицинской помощи и немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации.
К моменту прибытия медиков, тренер смогла запустить сердце и дыхание парня, но у него остались нарушения функционирования организма. Подростка госпитализировали.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось отразить атаки…
В селе Першотравенка пьяный отчим решил «воспитать» 7-летнего сына. Ребенку…
Вечная слава Герою!
Цена на дома в Самарском районе Днепра не такая высокая,…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось отразить атаки россиян в Харьковской, Луганской и Донецкой областях и уничтожить комплекс С-300.
В селе Першотравенка пьяный отчим решил «воспитать» 7-летнего сына. Ребенку пришлось вызывать скорую.
Вечная слава Герою!
Цена на дома в Самарском районе Днепра не такая высокая, как в Соборном или Шевченковском. Все – по причине удаленности района от центра города. Но и в этом есть свои преимущества. Купив дом в Самарском районе можно получить не только…
Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптера.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Отец 6-летней девочки из Никополя рассказал, как их дом накрыло артиллерией и что сейчас с его маленькой дочерью.
Бесплатный автобус теперь дважды в неделю будет курсировать из деоккупированных сел Херсонской области в Кривой Рог на Днепропетровщине.
Сегодня, 21 октября, в Днепре произошел инцидент: неподалеку от спортивного клуба "Восход" неизвестный напал на парня и девушку и ранил молодого человека ножом.
Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!