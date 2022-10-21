Нырнул и не вынырнул: в Днепре 14-летний парень захлебнулся в бассейне

В Днепре 14-летний подросток чуть не утонул в бассейне.

Несчастный случай произошел в бассейне, где парень профессионально занимался плаваньем. В какой-то момент он нырнул под воду и не появился на её поверхности.

Тренер, которая следила за пловцами, сразу увидела это, мгновенно вытащила парня на поверхность. Она вызвала бригаду экстренной медицинской помощи и немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации.

К моменту прибытия медиков, тренер смогла запустить сердце и дыхание парня, но у него остались нарушения функционирования организма. Подростка госпитализировали.

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