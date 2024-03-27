Як мешканцю Дніпра вперше отримати е-рецепт без візиту до лікаря: інструкція

В Україні, після того, як пацієнт вперше отримує електронний рецепт у профільного або сімейного лікаря, він може без відвідування медустанови отримати його знову – для цього достатньо звернутися до лікаря по телефону. Другий раз, дистанційно, рецепт виписують тим, хто має хронічні захворювання чи гострий стан.

Але тепер процедуру спростили, отримати е-рецепт вперше можна без відвідування лікаря.

Журналісти dnepr.info довідалися, як це зробити швидко. Якщо раніше для отримання першого е-рецепту пацієнт повинен був відвідати лікаря, то тепер ця вимога не обов’язкова.

Як пояснили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України, лікар може видавати е-рецепт дистанційно. У своєму рішенні він повинен спиратися на слова пацієнта про його поточний стан, скарги, а також відомості, що містяться у медичній карті хворого.

Але ця норма не стосується е-рецепту на наркотичні чи психотропні препарати для пацієнтів, які проходять складне лікування та потребують знеболювання або проходять замісну терапію.

Нагадаємо, електронний рецепт чи е-рецепт формується у електронній системі охорони здоров’я лікарем, на підставі внесених медичних записів про стан здоров’я пацієнта. Отримати препарати за таким рецептом можна у будь-якій аптеці. У рецепті не вказано ні захворювання, ні назва препарату, а є тільки код, що означає діючу речовину. В аптеці провізор бачачи цей код пропонує пацієнтові ряд препаратів, де міститься речовина, що діє, препарат вибирає сам пацієнт.

На які ліки виписують е-рецепт

Отримати за е-рецептом можна ліки за програмою «Доступні ліки» – для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового та не цукрового діабету, розлади психіки та поведінки, епілепсії. Також за рецептом відпускаються антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, ряд знеболюючих, ліки проти кашлю та заспокійливі.

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