ТОП-7 причин, чому після війни в Україні буде не гірше ніж у Європі

Багато закордонних лідерів та експертів не сумніваються у перемозі України у війні з Росією. Так, нещодавно Міністр оборони Латвії зазначив, що Україна вже морально та психологічно виграла війну проти агресора. Після нашої перемоги інші країни не лише допоможуть відбудовувати розбиту ракетами та бойовими діями інфраструктуру, а й вкладатимуть інвестиції в Україну.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-7 причин, чому після війни в Україні буде не гірше, ніж у Європі.

Основним пріоритетом нашої країни може стати зелена енергетика, яка є міжнародним трендом. «Зокрема передбачається збільшення потужності «зеленої» енергетики в 3 рази – до 30 ГВ. Крім того, буде збудовано 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва «зеленого» водню. Водійська транспортна інфраструктура тестуватиметься та розширюватиметься», – про це заявив спеціальний представник міністра закордонних справ України з питань економічної дипломатії Олександр Рєпкін після конференції з відновлення України в Лугано цього літа.

Вести бізнес у країні має стати простіше. У нас мають працювати ті самі закони щодо ведення бізнесу, що й у країнах ЄС, оскільки Україна набула статусу кандидата в члени ЄС.

На місці розбитих шкіл, дитячих садків, установ збудують нові. У таких будинках враховуватимуть усі: від можливості економити тепло, світло та воду, до їх самостійного забезпечення себе енергією. При їх будівництві буде враховано найменші деталі: від наявності підйомника для коляски до відсутності порогів у дверях кабінету і, звичайно, сучасний дизайн. Вже зараз, наприклад, про бажання допомогти у відновленні міста Миколаєва заявив Копенгаген.

Інвестори захочуть вкласти гроші не тільки у вже існуючі підприємства, в тому числі і на їхнє відстоювання, а й створять нові заводи, фабрики та інше, а отже – з’являться нові робочі місця. Яскравий приклад – завод з виробництва «Байрактарів». Контракт про його будівництво вже підписано з турецькою стороною. Ми активно працюємо над планом будівництва заводу. Працюємо над дизайном компанії та макетом. Вже придбали ділянку, де стоятиме цей завод. Ми також розпочали офіційне подання заявки на таке будівництво», – сказав директор компанії Baykar Makina Халюк-Байрактор.

Країна може пережити економічне зростання. Відбудовуватимуться міста, інфраструктура, з’явиться велика кількість нових робочих місць. Що також вплине на заробітну плату по всій країні. «Про темпи економічного зростання не хвилюйтеся. На перших етапах роботи буде стільки і зробити потрібно буде так багато навіть просто для відновлення інфраструктури та відбудови будинків на території такої великої країни, що темпи зростання будуть божевільними», – сказав колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Українські товари стануть більш популярними та пізнаваними в Європі, що дозволить нашим підприємцям більше заробляти та продавати більше товару на ринок. У свою чергу, на прилавках наших магазинів також з’явиться багато імпортних та дешевих товарів.

Українська армія повністю перейде до стандартів НАТО. «Я очікую, що протягом трьох років Україна поступово перейде на стандарти Альянсу», – сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кіль.

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