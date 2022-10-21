В Новомосковському музеї з’явився стародавній унікальний експонат

Нещодавно колекція Новомосковського краєзнавчого музею поповнилась цікавим експонатом.

Це ліпний горщик з орнаментом епохи Бронзового віку ( кін. ІІІ – поч. І тисячоліття до н.е.). Про це повідомили на Фейсбук сторінці Samar.History.

Горщик передав в музей мешканець Кулебівки. Він випадково віднайшов його у полях на Мар’янівській горі. Відомо, що саме на тих полях знаходиться велика кількість курганних поховань прадавніх степових народів.

Завдяки тому, що горщик добре зберігся, на ньому можно добре розгледіти орнаменти, нанесені тисячі років тому. Цікаво, що подібні узори спостерігаються і на глиняному посуді скіфів (мешкали у VII—III ст. до н. е.). Тому питання датування цього експонату поки лишається відкритим.

Історики кажуть, що напевно горщик використовувався в ритуальних обрядах.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: