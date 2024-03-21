Хто ще крім сімейного лікаря може виписати направлення на обстеження та як його отримати: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких лікарів можна отримати направлення на безкоштовні процедури чи аналізи.
Як зазначають у прес-службі НСЗУ, е-направлення може виписати як сімейний лікар, так і профільний фахівець. Останній може видати направлення як проходження медпроцедур, так відвідування іншого лікаря для уточнення діагнозу.
Сімейний лікар не може видавати направлення на обстеження, які призначив профільний фахівець.
Якщо профільний фахівець відмовляється виписувати електронне направлення на ті обстеження, які він сам і призначив чи відправляє пацієнта за направленням до сімейного лікаря – то хворий має право звернутися до керівника медичного закладу або поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.
Виписати електронний рецепт на медпрепарати у рамках програми «Доступні ліки» може як сімейний лікар, так і вузькопрофільний фахівець.
Без направлення пацієнт може звернутися до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога, фтизіатра. Також хворий може звернутися до свого лікуючого профільного лікаря без направлення від сімейного лікаря.
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