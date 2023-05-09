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  • «Я думал здания уже нет»: житель Днепра, в чью квартиру попали обломки, рассказал как это было

«Я думал здания уже нет»: житель Днепра, в чью квартиру попали обломки, рассказал как это было

Сегодня 15:05
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Владелец разрушенной обломками квартиры рассказал о первых секундах после взрыва.

Новости Днепра про

Владелец квартиры, куда попали обломки ракеты, рассказал о первых секундах после взрыва. Об этом он рассказал 9 канала.

По словам мужчины, они были именно в той комнате, куда попали обломки. В первые секунды было тяжело дышать, потому что сильно пахло ракетным топливом и было много пыли. Сначала днепрянин подумал, что в дом попала ракета, и они оказались под завалами и здания уже нет.

Мужчина говорит, что им чудом удалось вылезти из-под завалов посыпавшегося им на голову потолка. Первой днепрянин спасал жену, которую «выпихнул» в коридор. Затем выбрался из разрушенной комнаты сам.

Напомним, вчера вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. Как выяснилось позже – это была работа ПВО. Обломки одной из сбитых ракет попали в дом и проломили крышу. В одну из квартир залетела боевая часть ракеты, которую спасатели уже достали и унесли подальше от людей.

В результате взрыва пострадала 31-летняя женщина, у нее синяки и ушибы, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Частично разрушена квартира журналиста и политолога из Днепра Дениса Гороховского, который рассказал о деталях атаки и показал, как сейчас выглядит его квартира.

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