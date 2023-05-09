В Днепре вытащили «с того света» молодую женщину, которой внезапно стало плохо

Сотрудники днепровской скорой вернули к жизни местную жительницу.

Об этом рассказал днепровский медик Виктор Пальчинский.

На днях в Днепре спасли женщину, которая потеряла сознание из-за проблем с сердцем. Скорую вызвал ее муж, который до приезда врачей проводил сердечно-легочную реанимацию.

Как выяснили приехавшие на вызов фельдшеры, днепрянка находилась дома, когда внезапно почувствовала острую давящую боль за грудиной и потеряла сознание. Зайдя в квартиру, медики увидели женщину без признаков жизни и ее мужа, проводившего косвенный массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Оценив состояние больной, медики продолжили спасательные мероприятия. На помощь они позвали своих коллег из бригады интенсивной терапии и реанимации. Через некоторое время женщину удалось «вытащить из другого мира». У нее восстановилось спонтанное кровообращение и она начала самостоятельно дышать. Стабилизировав ее состояние, днепрянку срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Женщине желаем скорейшего выздоровления и возвращения к привычным будням! – пишет медик.

На фото сотрудники скорой спасли женщину.

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