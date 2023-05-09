В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина

Учитывайте эту информацию!

Сегодня, 9 мая, трамваи №6 и №9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом путей на Амурском мосту.

Учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут!

Важно: расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

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