В Днепре сегодня временно не будут курсировать трамваи №6 и №9: причина

Сегодня, 9 мая, трамваи №6 и №9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом путей на Амурском мосту.
Учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут!
Важно: расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
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