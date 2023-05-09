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  • В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

Сегодня 10:27
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8 мая в 15:39 на линию «101» сообщили, что в Кривом Роге по улице Николая Свитальского в многоэтажке горит квартира.

Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что со второго по девятый этаж наблюдается сильное задымление.

Сотрудники ГСЧС приступили к спасению жителей и тушению пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

Пожарные спасли 17 человек, из них 7 детей. Среди них травмированы 6 человек, из них 3 ребенка.

К сожалению, на пожаре погибла 78-летняя женщина.

Пламя локализовали в 16:30 и ликвидировали в 17:00. Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате и повредил коридор на этаже. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

К тушению пожара привлекли 31 спасателя и 7 единиц техники.

Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

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Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человекУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человекРусский

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