В Кривом Роге в многоэтажке горела квартира: погибла женщина, спасены 17 человек

На место происшествия оперативно выехали спасатели. Там они установили, что со второго по девятый этаж наблюдается сильное задымление.
Сотрудники ГСЧС приступили к спасению жителей и тушению пожара.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные спасли 17 человек, из них 7 детей. Среди них травмированы 6 человек, из них 3 ребенка.
К сожалению, на пожаре погибла 78-летняя женщина.
Пламя локализовали в 16:30 и ликвидировали в 17:00. Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате и повредил коридор на этаже. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
К тушению пожара привлекли 31 спасателя и 7 единиц техники.
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