В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

Жизнь победит!

В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в мае.

Так, за минувшие сутки в нашем городе на свет появились 26 детей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них – 10 девочек и 16 мальчиков. Одного малыша родила женщина-переселенка.

Поздравляем мам и желаем им и их деткам здоровья и мира!

Всё будет Украина!

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