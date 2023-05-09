В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в мае.
Так, за минувшие сутки в нашем городе на свет появились 26 детей.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Из них – 10 девочек и 16 мальчиков. Одного малыша родила женщина-переселенка.
Поздравляем мам и желаем им и их деткам здоровья и мира!
Всё будет Украина!
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