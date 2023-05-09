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В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

Сегодня 12:06
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Жизнь победит!

Новости Днепра про В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

В Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в мае.

Так, за минувшие сутки в нашем городе на свет появились 26 детей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них – 10 девочек и 16 мальчиков. Одного малыша родила женщина-переселенка.

Поздравляем мам и желаем им и их деткам здоровья и мира!

Всё будет Украина!

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