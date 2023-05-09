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У Дніпрі витягли “з того світу” молоду жінку, якій раптово стало зле

Сьогодні 13:24
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Співробітники дніпровської швидкої повернули до життя місцеву мешканку.

Новости Днепра про У Дніпрі витягли

Про це розповів дніпровський медик Віктор Пальчинський. 

Днями у Дніпрі врятували жінку, яка втратила свідомість через проблеми з серцем. Швидку викликав її чоловік, який до приїзду лікарів проводив серцево-легеневу реанімацію. 

Як з’ясували фельдшери, які приїхали на виклик, дніпрянка знаходилася вдома, коли раптово відчула гострий давлячий біль за грудиною і втратила свідомість. Зайшовши до квартири, медики побачили жінку без ознак життя та її чоловіка, який проводив непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. 

Оцінивши стан хворої, медики продовжили рятувальні заходу. На підмогу вони покликали своїх колег з бригади інтенсивної терапії та реанімації. Через деякий час жінку вдалося “витягнути з іншого світу”. У неї відновився спонтанний кровообіг та вона почала самостійно дихати. Стабілізувавши її стан, дніпрянку терміново ушпиталили до найближчої лікарні. 

Жіночці бажаємо скорішого одужання та повернення до звичних буднів! – пише медик. 

На фото співробітники швидкої, які врятували жінку. 

Новости Днепра про У Дніпрі витягли

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